Nürtinger Musiknacht, 16.05.26

Rock’n’Roll im Konzertsaal, Soul im Gewölbekeller oder Funk in der Kreuzkirche alles in gewohnter Manier innerhalb weniger Gehminuten und an einem einzigen Abend erlebbar. Die Nürtinger Musiknacht macht es möglich. Seit vielen Jahren zieht die Veranstaltung Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern mit ihrer musikalischen Vielfalt in bekannte, beliebte und außergewöhnliche Locations. Über 30 Bands und DJs spielen an den unterschiedlichsten Orten. Bereits um 18 Uhr beginnt das »Warm-up« auf dem Vorplatz der Stadthalle K3N, um 19 Uhr folgt ein weiteres am Nürtinger Stadtbalkon. Das besondere Flair Nürtingens macht die Musiknacht zu einem einzigartigen Erlebnis.

Nürtinger Musiknacht, Sa. 16. Mai, ab 18 Uhr, Innenstadt Nürtingen, www.nuertingen.de/musiknacht