Nun flog Dr. Bert Rabe in Osterburken

Mila Fischer und Hannes Scharrer haben sich in einer Kneipe kennengelernt, in der Mila eines Abends gesungen hat und Hannes zuhörte und sich anschließend dachte, es wäre eine gute Idee, auf die Schnelle Klavierspielen zu lernen, um mit Mila gemeinsam Lieder schreiben zu können. Seitdem sind die Musiker als Band »Nun flog Dr. Bert Rabe« unterwegs und vertonen gemeinsam Geschichten, die sie erleben oder nicht erleben. Inhaltlich geht es um Alltägliches wie einen Schreiner in Rente, Papierflieger, Giraffenkot oder den Tod in der Kneipe.

Sa. 8. Juni, 20 Uhr, Kulturkommode Osterburken, www.kulturkommode.de