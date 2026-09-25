Özcan Cosar: Mit Witz gegen den Promi-Kult, 01.10.26

In seinem neuen Programm »VIP« nimmt Comedian Özcan Cosar den Kult um Prominenz humorvoll ins Visier. In seiner Show stellt er die Frage, wer in unserer Gesellschaft wirklich wichtig ist und liefert pointierte Antworten. Während er den Glamour vermeintlicher VIPs mit scharfem Witz entlarvt, rückt er zugleich jene Menschen in den Mittelpunkt, die meist im Verborgenen Großes leisten: Erzieherinnen, Pflegekräfte, Eltern, Paketboten oder Notärztinnen. Mit seinem Mix aus Stand-up, Schauspiel und Tanz verbindet Cosar Unterhaltung mit gesellschaftlicher Botschaft. So wird »VIP« zu einer ebenso unterhaltsamen wie nachdenklichen Comedy-Show.

Özcan Cosar, Do. 1. Oktober, 20 Uhr, EWS Arena, Göppingen, s-promotion.de