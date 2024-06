OH! Late Night Geburtstagsparty

Gemeinsam 100 Jahre alt! Der Förderkreis des Kunstmuseums feiert 2024 sein 40-jähriges Bestehen, die Opernfestspiele werden 60 – ein glanzvoller Anlass, um im Kunstmuseum eine ausgelassene Geburtstagsparty zu feiern. Egal ob cooler Jazz im Quartett rund um Posaunist Lukas Jochner, Martin Sörös, Florian Dohrmann und Martin Schrack, »Die Nixen« mit einem Streichquartett-Klassik-Pop-Crossover, Kostproben der Solisten und Solistinnen der Opernfestspiele Heidenheim mit Marcus Bosch am Flügel oder Lounge-Beats von DJ Yannek Maunz – in entspannter Late-Night-Atmosphäre werden die Genregrenzen gesprengt. 1964 fanden zum ersten Mal die Schloss-Serenaden im Rittersaal statt. Schon bald kamen erste (kleinere) Opernproduktionen dazu und wurde im Laufe der Zeit zu dem, was es heute ist – eines der wichtigsten Musikfestivals in Deutschland, das inzwischen Publikum aus aller Welt anzieht.

Sa. 8. Juni, 21 Uhr, Kunstmuseum Heidenheim, opernfestspiele.de