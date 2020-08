Oktober-Alm »Light«

Auch in Corona-Zeiten ist gute Stimmung nicht verboten. Obwohl 2020 kein reguläres Oktoberfest möglich ist, wird es Stimmungsmusik der besten Live-Bands in der Sulmtal Alm geben. Die Gäste sitzen an einem festen Sitzplatz, alles findet konform mit den jeweils aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Es können 8er-Tische (Tisch nach Auswahl) gebucht werden, alternativ 4er-Tickets oder Einzeltickets. Die Gäste werden einem festen Sitzplatz zugewiesen. Es sind ausschließlich 8er-Tische vorhanden.

Frima Holunder

Mit dabei sind die »Wasenrocker«. Ihr Slogan »Wir können alles. Außer brav.« ist Programm. Deutschlandweit und international können sie auf viele große Auftritte zurückblicken. Mit einer breiten Palette an Stimmungshits, Schlagern und aktuellen Charts bis Hüttensongs. Die Musiker der Wasenrocker standen bereits gemeinsam mit Showgrößen wie Mickie Krause, Roberto Blanko, DJ Ötzi oder Jürgen Drews auf der Bühne. Ebenfalls für Stimmung sorgt die »Firma Holunder«. Ihr breit gefächertes Repertoire, jahrzehntelange Erfahrung und ihre unbändige Spielfreude garantieren auf jedem Event herausragende Stimmung und zufriedene Gäste. Ihr Erfolg spricht für sich: Alpine Stimmung ist ihr Handwerk. Das Repertoire der Band ist Garant für beste Stimmung in der Almhütte! Die Gäste erwartet eine großes Auswahl an Hits von AC/DC bis zu den Zillertalern mit den erfolgreichsten Knallern aller Richtungen und Jahrzehnte. Nicht umsonst ist Firma Holunder eine der meistgebuchten Stimmungsbands.

Oktober Alm

Sa. 10., 17. & 24. Oktober, 18.30 Uhr

Sulmtal Alm, Ellhofen, www.sulmtal-alm.de