Olaf Schubert in der Stadthalle Reutlingen

Olaf Schubert bleibt auch in seinem neuen Comedy-Programm »Sexy Forever!« der stets mahnende, intellektuelle Stachel im Fleische der Bourgeoisie. Allen Fragenden liefert er die gesuchten Antworten auf die wirklich unwichtigen Fragen der heutigen Zeit. Zudem möchte der »heute-Show«-Star zukünftig auch eine sinnlichere Seite von sich auf der Bühne präsentieren. Womöglich etabliert er im neuen Programm sogar künstlerische Elemente in der Show wie etwa Ballett oder Feuerwerk, wer weiß das schon? Noch nicht einmal er selbst! Olaf wäre aber nicht Schubert, wenn er seine eigenen Statements nicht jeden Abend aufs Neue kritisch hinterfragen würde. »Sexy Forever!« bietet eine geradezu betörende Gelegenheit, den Bundesolaf und Zentralschubert, also den größten Gedankengigant der Gegenwart, die Lichtgestalt aus Dunkel-Deutschland, endlich mal wieder live zu erleben.

Olaf Schubert, Fr. 28. September, 20 Uhr,

Stadthalle Reutlingen www.stadthalle-reutlingen.de