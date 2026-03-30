Oleksandr Shykyta, 10.04.26

Oleksandr Shykyta zählt zu den markantesten jungen Pianisten der Ukraine und befindet sich in der finalen Phase seines Studiums an der Musikhochschule Münster. In den vergangenen Jahren konnte er zahlreiche Konzerte in Deutschland realisieren, sowohl solistisch als auch in Zusammenarbeit mit Orchestern. Auf dem Programm steht ein weiter Bogen der Klaviermusik der Romantik: von den frühen Werken Beethovens über Schubert bis zu den späten Meisterwerken Rachmaninows. Shykyta vermittelt damit die Vielfalt, Tiefe und Entwicklung dieser prächtigen Epoche und verspricht ein eindrucksvolles Klangerlebnis für sein Publikum.

Oleksandr Shykyta, Fr. 10. April, 19 Uhr, Uditorium Uhingen, www.uditorium.de