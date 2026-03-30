Olivia Trummer Trio, 10.04.26

Das Olivia Trummer Trio bewegt sich stilistisch zwischen Jazz und Pop und lotet musikalische Grenzen aus. Eingängige Melodien, kreative Arrangements und groovige Rhythmen prägen den unverwechselbaren Sound. Als »Musik, die einlädt, die Welt mit offenen Augen zu sehen«, beschreibt Pianistin, Sängerin und Komponistin Olivia Trummer ihr Konzept. Die vielfach ausgezeichnete Musikerin bringt Einflüsse aus ihren New Yorker Studienjahren und der klassischen Musik ein. Unterstützt wird sie von Kontrabassist Makar Novikov sowie vom Schlagzeuger Mathias Ruppnig. Gemeinsam steht das Trio für modernen Jazz mit internationalem Profil und stilistischer Offenheit.

Olivia Trummer Trio, Fr. 10. April, 20 Uhr, Alte DHBW, Heidenheim, www.jazz-heidenheim.de