OMD: Synthpop-Legenden beehren Stuttgart, 12.08.26

Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern und einer mehr als vier Jahrzehnte andauernden Karriere gehören Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) zu den einflussreichsten Wegbereitern des Synthpop. Im Sommer 2026 kommt die britische Kultband nach Stuttgart. Dabei präsentieren OMD ihre größten Klassiker ebenso wie neue Songs aus ihrem aktuellen Schaffen. Seit der Gründung 1978 begeistert die Band mit ihrer einzigartigen Verbindung aus experimenteller Elektronik und eingängigen Popmelodien. Hits wie »Enola Gay«, »Souvenir«, oder »If You Leave« machten OMD weltweit bekannt. Ihr unverwechselbarer Synthesizer-Sound begeistert Generationen von Musikfans.

OMD, Mi. 12. August, 20 Uhr, BÜRGER Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart, c2concerts.de