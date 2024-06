ON AIR: New Born - die Abschiedstournee

Vier kreative Persönlichkeiten, vier starke Solostimmen, die zusammen eine furiose A-Cappella-Band mit einem unverwechselbaren, homogenen Ensembleklang bilden. Technisch auf höchstem Niveau, musikalisch anspruchsvoll, mit Hingabe an die Musik, mitreißend und berührend. Seit 10 Jahren begeistern ONAIR ihr Publikum weltweit mit ihrem A Cappella Pop Stil. 2024 wird die Band ihre einzigartige musikalische Reise mit einer emotionalen Abschiedstour beenden um jeweils neue kreative Wege zu gehen und neue Lebenskapitel zu schreiben. Und so erzählt ONAIR in NEW BORN musikalische Geschichten von Neuanfängen und Veränderungen, von sich öffnenden Türen, Lichtern am Ende von dunklen Tunneln, neuen Lebenskapiteln und spannenden Reisen in eine Welt voller Möglichkeiten. Die Setlist wird eine Retrospektive der wichtigsten Meilensteine der Bandgeschichte sein und gleichzeitig Raum für emotionale Neukompositionen bieten.

Fr. 28. Juni, 20 Uhr, Pfleghof Langenau, www.langenau.de