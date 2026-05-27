On Stage Sommerkonzert n°5, 04. und 05.07.26

Das 5. Sommerkonzert steht bevor und markiert zugleich ein besonderes Jubiläum: Die Gesangs- und Musicalschule On Stage unter der Leitung von Jessica Eckhoff wird fünf Jahre alt. In dieser Zeit haben zahlreiche Sängerinnen und Sänger mit viel Energie, Gefühl und Bühnenpräsenz beeindruckt und die Schule von einem kleinen Projekt zu einer festen Größe wachsen lassen. Das Jubiläumskonzert verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit Musicalklassikern, Popsongs und gefühlvollen Balladen. Neben musikalischen Highlights dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf besondere Momente freuen. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Leidenschaft für Musik.

On Stage Sommerkonzert n°5, Sa. 4. Juli, 19.30 Uhr & So. 5. Juli, 18.30 Uhr, Uditorium Uhingen, uditorium.de