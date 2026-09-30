One Night of MJ in Heidenheim, 23.10.26

»One Night of MJ« feiert die Musik und Bühnenkunst von Michael Jackson in einer rund zweistündigen Tribute-Show. Wendel Gama, einer der international bekannten Jackson-Imitatoren, verkörpert den King of Pop. Begleitet wird er von einer Live-Band mit Bläsern und Streichern, einer Dance-Crew mit Original-Choreografien sowie aufwendigen Special Effects. Zu hören sind große Hits wie »Billie Jean«, »Beat It«, und »Thriller«. Einen besonderen Akzent setzt Gitarristin Jennifer Batten, die Michael Jackson bei seinen großen Welttourneen begleitete. Mit Musik, Tanz, Licht und spektakulärer Bühnentechnik lässt die Show die Ära des King of Pop wieder aufleben.

One Night of MJ, Fr. 23. Oktober, 20 Uhr, Congress-Centrum, Heidenheim, resetproduction.de