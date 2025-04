One Night Of MJ am 25.4. in Buchen

Die Original-Gitarristin von Michael Jackson, Jennifer Batten, kommt nach Buchen. Willkommen zu ONE NIGHT OF MJ – die außergewöhnliche Tribute-Show, die das wahrscheinlich größte Genie der Popmusik feiert: Michael Jackson!

ONE NIGHT OF MJ ist eine rund zweistündige Hommage an die außergewöhnliche Karriere von Michael Jackson. Die Show bringt MJs größte Hits zurück auf die Bühne und zieht Sie durch die mitreißenden Performances leidenschaftlicher Musiker und Sänger sofort in ihren Bann.

Alle Songs werden live performt von:

Wendel Gama als Michael Jackson – einer der weltweit bekanntesten MJ-Imitatoren.

Jennifer Batten – der legendären Gitarristin, die MJ viele Jahre auf allen großen Tourneen begleitet hat.

Einer fulminanten Rock-Band, unterstützt von Bläsern und Streichern.

Einer Dance-Crew mit Original-Choreografien.

On Top: ausgefeilte Special-Effects, die die größten Hits eindrucksvoll zum Leben erwecken.

Fr. 25. April, 20 Uhr, Stadthalle, Buchen

www.resetproduction.de