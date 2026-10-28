One Night of MJ in Heilbronn (3.11.26)

»One Night of MJ« ist eine rund zweistündige Hommage an die außergewöhnliche Karriere des King of Pop, Michael Jackson. Wendel Gama als Michael, eine fulminante Live-Band mit Bläsern und Streichern, eine energiegeladene Dance-Crew mit Original-Choreografien sowie spektakuläre Special Effects bringen die größten Hits des Ausnahmekünstlers zurück auf die Bühne. Ein besonderes Highlight der Show ist Jennifer Batten, die Michael Jackson fast zehn Jahre lang als Lead-Gitarristin auf seinen großen Welttourneen begleitete. Ihre unverwechselbaren Gitarrensoli verleihen der Show ein besonders authentisches Erlebnis.

Di. 3. November, 19:30 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.resetproduction.de