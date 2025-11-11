One Night with ABBA in Heilbronn, 20.11.25

»One Night With ABBA“ ist ein mitreißendes Live-Erlebnis für ABBA-Fans! Mit Hits wie „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und „Waterloo“ sorgt die Show für Gänsehaut. Linda Mikulec und Simone Kerchner überzeugen als Agnetha und Anni-Frid. Begleitet von einer Top-Band, wird die legendäre Musik ABBAs authentisch gefeiert und ein unvergesslicher Abend voller Nostalgie, Emotionen und Glanz wartet auf die Besucher. In ihrer aktiven Zeit zwischen 1972 und 1982 hat ABBA acht Studioalben und vier Kompilationen veröffentlicht.

Do. 20. November, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.berlin-entertainment.org