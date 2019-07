ONE RACE… HUMAN! – Festival 2019

× Erweitern Foto: Björn Friedrich

Vom 15. bis 18. August findet in Aschaffenburg wieder das Afrika-Karibik-Festival unter dem Motto: » ONE RACE… HUMAN!« statt. Das Beste: Das Festival wurde von drei auf vier Tage verlängert.

Wincent Weiss

Vielversprechendes Programm

Max Giesinger, Olson, Reezy, Wincent Weiss, Lea, sowie EES - sie alle kommen, um vom 15. bis 18. August für eine ausgelassene Festival-Stimmung zu sorgen, die mit dem »Festival-Donnerstag« bereits einen Tag früher beginnt.Alle 3-Tages-Ticket-Besitzer können sich freuen, denn diese bekommen damit einen weiteren Tag voller Sommer, Sonne, Party, tollen Menschen und dem gewohnten Rahmenprogramm geschenkt!

Tagesausflug in die Karibik

Für alle anderen, die an Mariä Himmelfahrt afro-karibisches Flair genießen wollen, über den Weltbasar schlendern oder die Kids in der Kids-Area toben lassen und mit einem Cocktail in der Beach-Area entspannen möchten, gibt es die Tagestickets für den Afrika-Karibik-Bereich für nur 7,-€. Diese Tickets sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis einschließlich 10 Jahren genießen freien Eintritt. Dieser besondere Tag steht vor allem unter dem Schlagwort »Familie«. Daher sind viele Attraktionen für die ganze Familie geplant, um klein und groß einen entspannten Tag und einen Kurzurlaub am Main zu bescheren. Die Acts mit internationalen Stars auf drei Bühnen begeistern große sowie kleine Besucher und auch auf der Foodmeile ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Max Giesinger

Auch der Auftritt von Max Giesinger am Sonntag um 20 Uhr an der der Main-Stage-Bühne gehört mit zu den großen Programmpunkten. Der Singer und Songwriter, der durch die Castingshow »The Voice« bekannt wurde, erreicht mit seinen Alben top Platzierungen, seine Singels gehören zu den meistgespielten der letzten Jahre. Von seiner Brillanz, eingängigen Pop/Rock mit intelligenten Texten zu vereinen, kann man sich am Sonntag live überzeugen, wenn er die Main-Stage zum Beben bringt.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Neben den Stars der Weltklasse ist der große Weltbasar sicherlich eines der großen Highlights. Für eine Pause zwischendurch ist die 1.000 Quadratmeter große Beach Area der perfekte Ort. Für die Großen gibt es hier Erfrischungsgetränke und auch für die Kleinen gibt es was ganz Besonderes: »Come in and have fun!«, ein Kids-Area, in der kleinen Besucher herzlich willkommen sind. Neben Wasserparcours, Soccer- und Hockey- Area und Kleinkinderland wird den Kids unter anderem Kinderschminken und vieles mehr geboten. Langeweile? – Fehlanzeige! Für eine große Portion Spaß sorgt das Kinds-Team auf jeden Fall.

Spektakuläre Shows

Bei dem Begriff »Festival« ist natürlich auch das »Who-is-Who« der Musikszene nicht weit. Superstar Max Giesinger setzte schon im letzten Jahr in Goldbach mit einer restlos ausverkauften Show ein gewaltiges Ausrufezeichen. In diesem Jahr setzt er noch einen drauf, seine diesjährige Show in Aschaffenburg am Festival-Sonntag soll noch größer und spektakulärer werden. Doch damit nicht genug. Erstmals gibt sich auch Dancehall-Superstar Busy Signal aus Jamaika die Ehre auf dem »ONE RACE… HUMAN! – Festival«. Ebenfalls mit dabei sind u.a. Senkrechtstarter ENO, Hip-Hop-Produzent reezy, X-Factor Gewinner 2018 EES, Rapper Olson, Publikumsliebling Georg auf Lieder, RTL „Sankt Maik“-Star DONSKOY, Jahcoustix, das Dancehall-Duo Raggabund, die Local-Heroes Banjoory aus Klein-Auheim, Parallel, 2ERSITZ und viele mehr.

Afrika-Karibik-Festival, Do. 15. bis So. 18. August, Volksfestplatz Aschaffenburg,

www.karibik-festival.de