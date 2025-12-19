Onkel Fisch: Das Wichtigste und Witzigste aus 2025, 17.01.26

In ihren Radiosendungen für SWR 3 und WDR 2 blickt Onkel Fisch Woche für Woche bissig aufs Zeitgeschehen. Zum Jahreswechsel verlassen sie die Kurzstrecke und präsentieren auf großer Tour ihren satirischen Jahresrückblick – heuer zum zehnten Mal – »das Wichtigste Witzigste aus 2025«. 2025 – Bundestagswahlen mit erstaunlichen »rechten« Dingen, das Ampelnachfolge-Kabinett behauptet, alles besser zu machen, und im Weißen Haus trumpelt die blonde Anti-Barbie auf der Demokratie herum. Donald der Viertel-vor-Zwölfte mit seinen Milliardärs-Kurschatten sorgt für Politik mit unfeinem Holzhammer. Immerhin gibt es irgendwo »künstliche Intelligenz«, die noch Nachhilfe braucht. Onkel Fisch bieten eine gut geölte Humormassage und Satire-Wellness, lassen Schlagzeilen auflockern und machen das gemeinsame Zurückblicken einfach zum Vergnügen.

Onkel Fisch, Sa. 17. Januar, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de