Oomph! feiern am 8. Oktober Jubiläum im Sudhaus

In 35 Jahren haben sich die Neue Deutsche Härte Pioniere »Oomph!« als eine der einflussreichsten Bands Deutschlands etabliert, die unzählige Künstler, wie unter anderem die Genre Giganten Rammstein inspiriert haben. Ihr bis dato größter Hit, »Augen Auf!« aus dem Jahr 2004, ist ein zeitloser Klassiker und jedem Rockfan direkt im Ohr. In ihrem mittlerweile 14. Studioalbum »Richter und Henker« läutet die Band mit dem ersten Lineup Wechsel der 1989 gestarteten Bandhistorie eine neue Ära ein: »Cr4p« und »Flux« stehen ab sofort mit dem neuen Sänger »Der Schulz« auf der Bühne. Mit »Richter und Henker« setzen sie ein klares Statement, dass »Oomph!« in neuer Formation stärker denn je zurück sind und ihren Weg geradlinig weiterverfolgen – so präsentieren sich die Niedersachsen musikalisch auf höchstem Level und lyrisch gewohnt meinungsstark, bissig und kritisch.

Oomph!, Di. 8. Oktober, 20 Uhr, Sudhaus, Tübingen,

www.sudhaus-tuebingen.de