Open Air in Großheubach mit Heino, Rednex, ABBAcz und Suzi Quatro, 09. bis 11.07.26

Beim Open Air auf dem Gelände der Nudelfabrik Repp in Großheubach wird in diesem Jahr wieder einiges geboten. Los geht‘s am 9. Juli mit der ­musikalischen Legende Heino. Unter dem Titel »Heino – Made in Germany« bringt der Kult-Star seine größten Hits auf die Bühne und begeistert mit einer Mischung aus Schlager- und Volksliedern, sowie einigen musikalischen Überraschungen. Mit 86 Jahren beweist Heino einmal mehr, warum er als »der letzte Punk« gilt – zeitlos, authentisch, standhaft und voller Energie. Am 10. Juli geht‘s mit einem Doppelkonzert unter dem Motto »Zeitreise« weiter. Mit dabei: das Stockholmer Musikprojekt »Rednex«. Typisch für Rednex sind schnelle Stücke wie »Cotton Eye Joe«, »Wild’n Free« oder »Spirit of the Hawk«,die Eurodancemusik mit Country-Elementen und Westernfilm-Samples mischen. Ebenfalls mit von der Partie ist die ABBA-­Tribute-Band »ABBAcz«, die den Sound der Kultband wieder aufleben lässt. Am 11. Juli schließlich erwartet das Publikum geballte Frauenpower und ein unvergesslicher Konzertabend, wenn die Rock-Ikone Suzi Quatro das Gelände der Nudelfabrik zum Beben bringt! Mit über 55 Millionen verkauften Platten, unzähligen Chartplatzierungen und einer Karriere, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, ist Suzi Quatro eine feste Größe in der internationalen Musikszene. Ihr einzigartiger Stil, kraftvolles Bassspiel und ihre markante Stimme haben sie zu einer Berühmtheit gemacht, die Generationen von Rockfans ­inspiriert.

Do. 9. bis Fr. 11. Juli, Nudelfabrik Repp, Großheubach, Ticket bei Eventim, Reservix, Main Echo, Nudelfabrik Repp und allen bekannten VVK Stellen