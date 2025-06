Open-Air in Schwarzach (5.7.25)

Nach den Erfolgen in vergangenen Jahren gibt es 2025 wieder eine weitere Neuauflage! Erneut lädt der MGV Sängerbund Schwarzach zu einer exklusiven Open-Air Veranstaltung am ein. Wiederum soll den Gästen ein Programm mit breit gefächertem Repertoire geboten werden. Neben den Männern des MGV Schwarzach werden als besonderes Highlight der Chor »Sing a Song« aus Obrigheim zu Gast sein. Sing a Song steht unter der Leitung von Eric Grunwald und wird begleitet von der Holger Weitz-Band. Der MGV Schwarzach steht unter der bewährten Leitung von Jochen Thurn. Mit originellen Auftritten ist er überall ein gern gesehener Gast. 2022 erhielt der MGV beim Badischen Chorwettbewerb in Bruchsal den Titel »Konzertchor des Badischen Chorverbandes«.

Sa. 5. Juli, 20 Uhr, Birkenhof (Wildpark), Schwarzach

www.mgv-schwarzach.de