Open Air Jazz Rottenburg

Zwei Powerfrauen feiern den Jazz

Man stelle sich einen groovigen Soul-Pop à la Stevie Wonder vor, gemischt mit einer Stimme im Stil von Whitney Houston, der Janis Joplin ihren bluesigen Touch verleihen würde, funkige Gitarren, urbane Drums, Vintage-Keyboards und fetzige Riffs und auf der Bühne ist die Mischung explosiv! Robyn Bennett (Foto) erzeugt eine elektrische Energie, die an Freddie Mercury erinnert und einen einfach nicht mehr loslässt. Begleitet wird sie an diesem Abend von einer Frau, die immer das richtige Thema findet. Die Liebe, auch und besonders zur Poesie und zum Jazz, gehören für Ulita Knaus dazu. Die Ausnahmesängerin und Komponistin schafft es scheinbar mühelos zeitlose Texte, immer emotional und manchmal auch politisch, mit einer ergreifenden Leichtigkeit zu neuem Leben zu erwecken. Dabei entsteht ein sommerlicher Konzertabend, der alle in seinen Bann zieht.

Open Air Jazz, Freitag, 28. Juli, 20 Uhr, Marktplatz Rottenburg,

www. rottenburg.de