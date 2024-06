Open Air Konzerte in Mosbach

Die Open Air Veranstaltungsreihe Mosbacher Sommer ist aus dem kulturellen Leben in Mosbach und der Region nicht mehr wegzudenken. Neben zahlreichen Kultur-, Theater- und Kabarettveranstaltungen rocken in diesem Jahr musikalische Hochkaräter die Bühne im Großen Elzpark in Mosbach.

Auch 2024 wird es wieder eine REGENBOGEN 2 Rock Night geben. Am Freitag, 26. Juli werden Bonfire, Doro und Uriah Heep den Rockfans gewaltig einheizen. Bonfire gehört wohl zu einer der besten Hard Rock Bands Deutschlands, 2018 spielte die Band beim legendären Wacken Open Air. Sie hat bereits 14 Alben auf den Markt gebracht und diese wurden zusammen weltweit mehr als 6,5 Millionen Mal verkauft. Das Album »Temple of Lies« war 14 Monate in den Top 20 der Rock Hard Magazin Leserchart. Sie haben über 1.500 Konzerte rund um den Globus gespielt u.a. Tourneen mit Judas Priest, Whitesnake, ZZ TOP und vielen anderen.

Doro Pesch wusste bereits als Dreijährige, dass sie Sängerin werden wollte. Die Initialzündung war ‚Lucille‘ von Little Richard, das bei Doro ein Feuer entfachte, das bis heute heiß brennt. Doro will mit Musik die Welt erobern und die Menschen glücklich machen. 2022 wurde Doro mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet, nachdem sie bereits u.a. einen Echo, den Metal Goddess Legend Award in Las Vegas, den Legend Award in England und Deutschland, den Angel Of Rock Award in England und Awards als sexiest woman alive erhalten hatte. Uriah Heep zählen mit über 40 Mio. verkauften Alben neben Deep Purple, Led Zeppelin oder Black Sabbath zu den frühen und erfolgreichsten Vertretern des Hardrocks. Klare Gitarrenmelodien und kaskadenartiger Chorgesang wurden schon früh zu ihren Markenzeichen. Uriah Heep wird auch in Mosbach einen musikalischen Karriere-Querschnitt bieten – von den Anfängen mit »Gypsy«, »Look At Yourself«, »The Wizard«, »Easy Livin’«, »Stealin′« über »Free Me« und natürlich »Lady In Black« bis hin zu neueren Stücken.

Am Samstag, 27. Juli, erwartet Zuschauer ein besonderer Sommerabend mit Sarah Connor. Mit ihrem Debütalbum »Green Eyed Soul« stieg sie auf Platz 3 der deutschen Albumcharts ein, ihre Alben »Naughty But Nice«, »Muttersprache« und »Herz Kraft Werke« erreichten Rang 1 und mit Singles wie »From Sarah with Love«, »Wie schön du bist« oder »Vincent« ist sie seit 2001 regelmäßig in den Top 10 vertreten: Sarah Connor steht ganz weit oben auf der Liste der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Und vor allem live ist Sarah Connor ein unschlagbares Erlebnis und überzeugt neben ihrer Stimmgewalt auch mit ihren Qualitäten als Entertainerin. Im Großen Elzpark in Mosbach wird sie eine Auswahl ihrer absoluten Lieblingssongs präsentieren.

REGENBOGEN 2 Rock Night

Fr. 26. Juli, 17:30 Uhr Sarah Connor

Sa. 27. Juli, 19:30 Uhr Großer Elzpark, Mosbach

www.provinztour.de