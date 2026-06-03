Open-Air Kulturgenuss: Sommerfestival Schloss Filseck

Vom 24. Juli bis 2. August 2026 Schloss Filseck erneut seine Tore für das 31. Sommerfestival. Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört die Veranstaltungsreihe zu den kulturellen Höhepunkten der Region. Im stimmungsvollen Innenhof des historischen Schlosses erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit professionellen Künstlern, regionalen Ensembles, Nachwuchstalenten, Chören, Bands, Orchestern und Solisten verschiedenster Stilrichtungen. Das Festival ist barrierefrei und richtet sich an alle Generationen.

Den Auftakt gestalten am 24. Juli »The Real Comedian Harmonists«, die den unverwechselbaren Klang und die beliebten Klassiker der legendären Comedian Harmonists wieder aufleben lassen. Einen Tag später präsentiert GlasBlasSing unter dem Motto »Liedgut aus Leergut« ein ebenso ungewöhnliches wie humorvolles Musikprogramm auf Flaschen und Alltagsgegenständen. Der Sonntag gehört der vielfältigen Uhinger Musikszene. Anschließend lädt ein Konzertspaziergang durch den Wald zu mehreren Stationen mit regionalen Ensembles und einer Märchenerzählerin ein. Am Montag bringt das Rotary-Projekt Play & Listen zahlreiche Grundschulkinder aus dem Landkreis Göppingen mit Tanz, Theater und Musik auf die Bühne und nimmt das Publikum mit auf eine fantasievolle Reise an Bord der »Silberwelle«. Am Dienstag steht das preisgekrönte Jugendsinfonieorchester Göppingen im Mittelpunkt. Das Ensemble begeistert mit musikalischer Qualität auf höchstem Niveau und blickt auf internationale Erfolge und Konzertreisen zurück. Für das Konzert am Mittwoch zieht das Festival in die Oberhofenkirche Göppingen um. Dort präsentiert Dieter Falk gemeinsam mit Daniel Rheinbay und Paul Wunder das Programm »A Tribute to Paul Gerhardt«. Der Musiker und Komponist Dieter Falk ist bekannt für Pop-Oratorien und Musicals. In seiner Hommage an den Kirchenliedschreiber Paul Gerhardt übersetzt er dessen Choräle behutsam in unsere Zeit. Am Donnerstag kehrt das Festival dann wieder zurück ins Schloss Filseck. Dort sorgt die »Schlagzeugmafia« mit ihrer getrommelten Gangster-Satire für Tempo, Humor und überraschende Wendungen. Der Freitag steht ganz im Zeichen von Latin Rock: Die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz lässt mit seiner Band die Musik von Santana mit großer Spielfreude und Virtuosität wieder aufleben. Am Samstag präsentieren »Laura & Band« mit »Sunset Balcony« eine musikalische Mischung aus Jazz, Pop, Folk und Chanson. Den festlichen Abschluss bildet am Sonntag, den 2. August, »Piazzolla meets Latin«. Das Konzert verbindet klassische Musik mit lateinamerikanischen und jazzigen Einflüssen. Als besonderes Highlight des Abends verzaubern »Milton & Romano« dabei mit ihrer leidenschaftlichen Darbietung der feurigen Faszination des Tango Argentino.

Das Programm

Freitag, 24. Juli, 20.30 Uhr: The Real Comedian Harmonists

Sa. 25. Juli, 20.30 Uhr: GlasBlasSing

So. 26. Juli, 11 bis 15.30 Uhr: Uhinger Musiktag

So. 26. Juli, 17 Uhr: Konzertspaziergang, Treffpunkt vor dem Schloss

Mo. 27. Juli, 9.30 & 19.30 Uhr: Play & Listen – »Silberwelle«

Di. 28. Juli, 20.30 Uhr: Göppinger Jugendsinfonieorchester

Mi. 29. Juli, 20.30 Uhr: Dieter Falk – A tribute to Paul Gerhardt, Veranstaltungsort: Oberhofenkirche Göppingen

Do. 30. Juli, 20.30 Uhr: Schlagzeugmafia

Fr. 31. Juli, 20.30 Uhr: Siggi Schwarz & Band – The Music of Santana

Sa. 1. August, 20.30 Uhr: Laura & Band

So. 2. August, 20.30 Uhr: Piazzolla meets Latin

alle Termine, außer 29. Juli: Schlosshof, Schloss Filseck

Weitere Informationen und Tickets: www.schloss-filseck.com und karten@schloss-filseck.com