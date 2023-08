Open Airs im Brenzpark

Auf gleich zwei hochkarätige Konzerte können sich die Besucher im September in Heidenheim freuen. Für die Open Air Konzerte im Brenzpark konnten die Heidenheimer Sarah Connor und Vincent Weiss gewinnen.

Die Sängerin und Songwriterin Sarah Connor wird am Samstag, 16. September im Rahmen ihrer Sommer Open Air ‘23 Tour nach ihren Auftritten auf der Waldbühne in Berlin und auf dem Hockenheimring nun auch an die Brenz kommen. Die Pop-Sängerin ist bereits seit 2001 eine feste Größe in Deutschland, als sie mit ihrem Hit »Let‘s get back to Bed Boy« ihren Durchbruch feierte. Mit über sieben Millionen verkauften Platten gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Nach einer Pause meldete sie sich 2015 mit ihrem ersten deutschsprachigen Album »Muttersprache« zurück, was zum Überraschungserfolg wurde. Connors 2019 veröffentlichte Album »Herz Kraft Werke« stieg direkt auf Platz eins der Deutschen Albumcharts ein und ist ein sehr persönliches Album. Connor sagt selbst über ihren Schreibprozess: »Meine Texte entstehen aus Gesprächen, Dingen, die ich lese und aus Begegnungen...manchmal aus Verzweiflung aber meistens aus Liebe!«. Auch live gibt die Sängerin auf der Bühne alles und gilt mit ihrer mitreißenden Stimme als besonders authentisch, sympathisch und schlagfertig. Mit ihrer Live-Band sorgt Sarah Connor für Stimmung und ein emotionales Konzerterlebnis. Am Sonntag wird der Sänger und Songwriter Wincent Weiss die Bühne im Brenzpark betreten. Erst Ende April veröffentlichte Weiss sein aktuelles Album »Irgendwie angekommen«, welches bereits das vierte Album des dreißigjährigen Sängers ist. Bekanntheit erlangte Weiss durch seinen Auftritt bei »Deutschland sucht den Superstar«. 2015 veröffentlichte er seine erste Solosingle »Regenbogen«, sein erfolgreichster Song ist »Unter Meiner Haut«. Neben etlichen Top 3 Platzierungen in den Verkaufscharts darf sich Weiss über eine Million monatliche Hörer auf Spotify, insgesamt 100 Millionen Audio-Streams, über 130 Millionen Video-Views sein eigenen nennen und zählt so zu den aktuell begehrtesten deutschen Musikern Deutschlands.

Vincent Weiss

Sarah Connor, Sa. 16. September, 20 Uhr

Wincent Weiss, So. 17. September, 20 Uhr

Brenzpark, Heidenheim an der Brenz