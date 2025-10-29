Open Doors in Untergruppenbach, 28. & 29.11.25

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von sanft bis dynamisch und klangstarken Solist*innen erwartet die Zuschauer mit den Open Doors eine musikalische Reise der Extraklasse. Die Sänger um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit weihnachtlichen Songs, beeindruckenden Eigenkompositionen und populären Pop- und Rocksongs, die den Funken überspringen lassen. Das stimmgewaltige Ensemble zaubert jedes Jahr dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht und sorgt für umjubelten Beifall mit stehenden Ovationen.

Fr. 28. & Sa. 29. November, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach