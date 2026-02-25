Open Doors – The Choir in Buchen (2.5.26)

Kraftvolle Stimmen, ein eindrucksvoller Sound und eine energiegeladene Show, die das Publikum begeistert und mitreißt – das sind die Open Doors! Die rund 25 Sänger*innen um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit populären Pop- und Rocksongs und beeindruckenden Eigenkompositionen, die den Funken überspringen lassen. Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von gefühlvoll bis schwungvoll, klangstarken Solist*innen und passenden Choreographien erwartet die Zuschauer einen musikalische Reise der Extraklasse. Begleitet von einer fantastischen Band leben die Open Doors die Faszination Chor auf höchstem Niveau.

Sa. 2. Mai, 19 Uhr, Stadthalle, Buchen, www.wakeupeventtechnik.de