Operation HEIL!Kräuter in der Rätsche

»Der Herr Hitler kann froh sein, dass er nicht Kräuter heißt. Sonst müssten wir immer Heil Kräuter rufen.«, so soll es Karl Valentin in den 1940er Jahren auf der Bühne gesagt haben. Ein Scherz, der zu Zeiten des Dritten Reichs nicht ungefährlich war. In Operation HEIL!Kräuter präsentieren Sebastian Schlagenhaufer und Ramon Bessel in einem bewegten Reigen ausgewählte Chansons, Texte und kurze Szenen aus Bühnenprogrammen verschiedener mutiger Kabarettisten dieser schweren Zeit. Der unglaubliche Mut dieser Künstler beeindruckt bis heute. Ergänzt wird das Programm um Hintergründe zum Leben, Wirken und Schicksal der Akteure, recherchiert, zusammengetragen und präsentiert von Sebastian Schlagenhaufer und Ramon Bessel, der am Klavier die 1930er Jahre musikalisch lebendig werden lässt. Ein Bühnenprogramm der Zeitgeschichte – humorvoll und bewegend zugleich!

Sa. 1. Februar, 20 Uhr, Rätschemühle Geislingen, www.raetsche.com