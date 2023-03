Oratorium in der Kilianskirche

Fast auf den Tag genau 225 Jahre nach der Uraufführung in Wien widmet sich der Heinrich-Schütz-Chor Heilbronn mit der Jungen Orchesterakademie der Region Franken unter Leitung von Michael Böttcher dem Oratorium »Die Schöpfung« von Joseph Haydn. Das Oratorium ist in drei thematische Teile geteilt, bei der zunächst die Erschaffung der Welt, dann die der Lebewesen und schließlich die der Menschen thematisiert wird. Höhepunkt sind die Lob- und Dankeschöre. Das berühmteste Werk Haydens gilt als Meilenstein in der Geschichte des Oratoriums.

Die Schöpfung von Joseph Haydn, So. 23. April, 18 Uhr, Kilianskirche Heilbronn