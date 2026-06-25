Osan Yaran, 03.07.26

Osan Yaran nimmt in seinem Programm den alltäglichen Wahnsinn humorvoll auseinander und führt persönliche Erlebnisse pointiert ins Absurde. Mit präzisem Timing spricht er über Klischees, die Tücken des Erwachsenwerdens und absurde Alltagssituationen – von hungrigen Teenagern bis hin zu peinlichen Arztmomenten. Sein viertes Solo-Programm »Wollen wir beginnen?« zeigt ihn so persönlich wie nie: Zwischen Familie, Ehe und Bühne verbindet er Erinnerungen, Selbstironie und aktuelle Themen wie Social Media oder künstliche Intelligenz. Mit Energie, Direktheit und scharfem Blick wird schnell klar: Wenn Osan Yaran beginnt, gibt es kein Zurück. alh

Osan Yaran, Fr. 3. Juli, 20 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, musiccircus.de