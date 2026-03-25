Ostertanz mit dem Savoy Ballroom Orchestra, 04.04.26

Wer gerne zu guter Livemusik im Bigband-Sound tanzen oder einfach einen schönen Abend mit Freunden verbringen möchte, ist beim traditionellen Ostertanz der Kurverwaltung Bad Mergentheim genau richtig. In diesem Jahr sorgt das Savoy Ballroom Orchestra für legendäres Bigband-Feeling im Großen Kursaal und lädt zu einem kurzweiligen Tanzabend ein. Egal ob Konzert, Tanzball oder Event – das Repertoire des mehrfach preisgekrönten Orchesters reicht von mondänem Swing der 1920er Jahre, über Tanzmusik-Klassiker bis hin zu moderner Popmusik und anspruchsvoller Bigband-Literatur. Geleitet wird die Bigband seit 2011 von Stefan Bender, einem studierten Jazztrompeter.
Sa. 4. April, 19.30 Uhr, Kurhaus, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de