Ostertanz mit dem Savoy Ballroom Orchestra, 04.04.26

Wer gerne zu guter Livemusik im Bigband-Sound tanzen oder einfach einen schönen Abend mit Freunden verbringen möchte, ist beim traditionellen Ostertanz der Kurverwaltung Bad Mergentheim genau ­richtig. In diesem Jahr sorgt das Savoy Ballroom Orchestra für legendäres Bigband-Feeling im Großen Kursaal und lädt zu einem kurzweiligen Tanzabend ein. Egal ob Konzert, Tanzball oder Event – das Repertoire des mehrfach preisgekrönten Orchesters reicht von mondänem Swing der 1920er Jahre, über Tanzmusik-Klassiker bis hin zu moderner Popmusik und anspruchsvoller Bigband-Literatur. Geleitet wird die Bigband seit 2011 von Stefan Bender, einem studierten Jazztrompeter.

Sa. 4. April, 19.30 Uhr, Kurhaus, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de