Willkommen Lebenslust: PALAZZO begeistert auch in seiner 19. Spielzeit

»Willkommen Lebenslust« lautet eines der Leitmotive von PALAZZO. Aber was genau beinhaltet diese Lust am und auf das Leben überhaupt? Und ist sie wirklich im Spiegelpalast zu finden? Aus PALAZZO-Sicht gibt es auf diese Frage nur eine Antwort – und die lautet natürlich »Ja«! Schließlich komprimiert die Dinner-Show an jedem einzelnen Abend ihrer Spielzeit vieles von dem, was das Leben erst lebenswert macht: Höchster Genuss, ansteckender Humor, großartiges Entertainment, beste Geselligkeit und ein ganz besonderes Ambiente – das alles verschmilzt im PALAZZO-Spiegelpalast, sodass einzigartige Momente entstehen. Eine weitere Zutat des Erfolgsrezepts von PALAZZO liegt in dem Spannungsverhältnis zwischen Verlässlichkeit und Überraschung, das die Dinner-Show von Jahr zu Jahr aufs Neue garantiert: Die Grundzutaten eines

PALAZZO-Abends wie das köstliche Vier-Gang-Menü, das unterhaltsame Programm und die außergewöhnliche Atmosphäre bleiben im Kern konstant, jede Spielzeit bietet aber dennoch frischen Show-Spaß und neue Gaumenfreuden. Das wird auch vom 19. November 2024 bis zum 16. März 2025 im PALAZZO-Spiegelpalast in Stuttgart nicht anders sein – wie gewohnt auf dem Cannstatter Wasen. Natürlich zeichnet erneut niemand anderes als Harald Wohlfahrt, Deutschlands höchstdekorierter Spitzenkoch, für die Speisenfolge verantwortlich. Gemäß seinem Leitsatz »Perfektion gehört zum Handwerk« hat er ein köstliches Vier-Gang-Menü für die Gäste ersonnen. Auch das neue Showprogramm ist etwas ganz Besonderes: Unter dem Titel »Better Together« nimmt es die PALAZZO-Gäste mit auf eine Reise voller Magie, Humor, Rhythmus und vor allem guter Laune. Eine Show voller sprudelnder Lebensfreude, die jeden Augenblick in ein unvergessliches Erlebnis mit Freunden verwandelt.

PALAZZO, Di. 19. November 2024 bis So. 16. März 2025, Cannstatter Wasen, Stuttgart, alle Infos & Termine: www.palazzo.org/stuttgart