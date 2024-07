Pariser Flair am 20. September in Lauffen

Man stelle sich vor, man wäre in Paris und hätte dazu die beste Stadtführung, die man sich vorstellen könnte, nicht nur rein in den Doppeldecker und Stimme vom Band. Sondern musikalisch, kulinarisch und vieles mehr. Auf so eine ganz und gar besondere Reise lädt sowohl fachmännisch als auch überaus charmant das Duo Pariser Flair ein, die französische Opernsängerin und jahrelange Wahlpariserin Marie Giroux und die norddeutsche Perle der Ostsee, die Pianistin und Akkordeonistin Jenny Schäuffelen. Man lernt Paris von allen Seiten kennen.

Fr. 20. September, Klosterhof Lauffen am Neckar, www.lauffen.de