Partystimmung bei der 34. Live-Nacht Heilbronn

Zum 34. Mal feierten die Heilbronner bei der Live-Nacht am 22. März in insgesamt 9 Lokalen zu abwechslungsreicher Live-Musik. Zahlreichen Besucher genossen bis in die frühen Morgenstunden ein abwechslungsreiches Musikprogramm, bei dem mit Rock, Pop, Rockabilly, Latin, Schlager, Soul und Funk über House, Techno und Discobeats bis hin zu Samba, Salsa und Merengue war für jeden Geschmack etwas dabei. Mit einem Eintrittsbändchen hatte man die Möglichkeit, je nach Lust und Laune von Location zu Location wandern, da die teilnehmenden Lokale allesamt fußläufig erreichbar waren.

Dragon Fire sind bereits »alte Live-Nacht-Hasen« – die Band spielte im Blackbones mitreißende Cover-Versionen der größten Partyhits. Auch Perfect Heat waren für regelmäßige Live-Nacht-Besucher keine Unbekannten. Sie brachten die Stimmung in der Hausbrauerei im Parkhotel mit einem Genre-Mix von Funk bis Pop und R‘n‘B bis Rock an den Siedepunkt. Die Hohenloher Band Shadows Revenge hingegen war zum ersten Mal bei der Live-Nacht dabei, zeigte aber mit ihrer energiegeladene Party-Power-Musik im Irish Pub Heilbronn, was in ihnen steckt. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Pop, Rock und Schlager überzeugte Robin Henderson die Besucher des Täglich, während Paulo im Campus Garden eher ruhigere Töne anstimmte. Sauvage brachte ein Stück Karibik-Flair ins Ibis Hotel und DJ Fabi begeisterte Techno und EDM-Freunde im Sitt Wein. Für die meisten Bands war um 1 Uhr Schluss – Late-Night Partylöwen zog es aber in das Joe Peña’s, wo Crazy Zoo ein extralanges Set bis um 2 Uhr morgens durchzogen. Im Sausalitos wurde es sogar noch später, denn DJ Toni Montana legte bis 3 Uhr auf und sorgte für den perfekten Ausklang einer erneut gelungenen Live-Nacht.

Die schönsten Impressionen von der Live-Nacht Heilbronn gibt es in unserer Bildergalerie hier.