Paul Panzer in Heilbronn (20.12.25)

Gerade noch die Apokalypse überlebt, finden wir uns wieder in Paul Panzers »SCHÖNE NEUE WELT«. Paul wäre nicht Paul, würde er nicht die Fassaden des Scheinbaren einreißen, um uns zu zeigen, wo wir als Menschheit wirklich stehen: ... willkommen in der Hölle. Der große äußere Reichtum einerseits und eine um sich greifende innere Leere, künstliche Intelligenz, Kryptowelten, virtuelle Partnersuche und der unstillbare Hunger menschlicher Bedürfnisse, machen Herrn Panzer einmal mehr zum Sisyphus der modernen Welt.

Sa. 20. Dezember, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.s-promotion.de