Paul Potts & Piano in Heilbronn (20.12.25)

Paul Potts, der talentierte Tenor aus Wales, verwirklicht seinen Traum. Nachdem er in der Schule gemobbt und verspottet wurde, fand er im örtlichen Kirchenchor eine Zuflucht. Als er mit 16 Jahren La Boheme hörte, verliebte er sich in die Oper und begann eine leidenschaftliche Romanze, die ihn auf eine turbulente Reise führte. Schließlich gewann er im Jahr 2007 die erste Staffel von Britain‘s Got Talent und veränderte sein Leben für immer. Im selben Jahr veröffentlichte Paul Potts sein mit Mehrfach-Platin ausgezeichnetes Debütalbum »One Chance«, das in 13 Ländern die Spitze der Charts erreichte. Seine Bekanntheit erstreckt sich von Seoul bis New York und von Sydney bis Hamburg. Trotz der turbulenten letzten Jahre in der Tourneebranche hat es Paul Potts geschafft, in Südkorea, Japan, Skandinavien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Wales aufzutreten. Im Dezember kommt die Ausnahmestimme endlich auch nach Heilbronn.

Sa. 20. Dezember, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn, www.ma-cc.com