Peer Gynt: Winterballett in Heidenheim am 14./15. März

Das Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz aus München präsentiert in einem Gastspiel im Heidenheimer Festspielhaus »Peer Gynt«. Karl Alfred Schreiner inszeniert das von Henrik Ibsen geschriebene gleichnamige dramatische Gedicht. Ursprünglich war »Peer Gynt« nicht für die Bühne gedacht, feierte jedoch bereits 1876 als Theaterstück mit der berühmten Bühnenmusik von Edvard Grieg in Oslo Premiere. Auch in der Interpretation des Choreographen Karl Alfred Schreiner schafft Griegs Musik die klangliche Atmosphäre, die das Publikum auf den Spuren des Protagonisten in nordische Sagen und ferne Länder entführt. Teile aus der Schauspielmusik bilden den Hintergrund, vor dem sich Peer Gynts einzelne Lebensepisoden entfalten. Herzstück des Ganzen ist jedoch das Orchesterwerk »Oceans« der isländischen Komponistin María Huld Markan Sigfúsdóttir, das in seiner klanglichen Weite die Unendlichkeit des Ozeans heraufbeschwört. Der Protagonist Peer Gynt zieht am Ende seiner Tage­­ ­Bilanz: Was hat er aus seinem Leben gemacht? Er hat es mit der Wahrheit nie so genau genommen, lügt sich auch jetzt noch etwas in die Tasche. Der geheimnisvolle Knopfgießer, der von ihm Rechenschaft fordert, kennt kein Pardon. Wenn Peer es nicht geschafft hat, seinem Dasein einen individuellen Stempel aufzudrücken, wird der Knopfgießer ihn beziehungsweise seine Seele einschmelzen und einen neuen Knopf daraus machen. Verzweifelt muss Peer sich eingestehen, dass er nicht einmal ein richtiger Bösewicht ist, geschweige denn ein Held. Eigentlich ist er gar nichts, höchstens gewöhnlicher Durchschnitt. Nur Solveig, die Frau, die ihn seit Jugendzeiten liebt, ist anderer Meinung. Für sie ist Peer einzigartig. Kann Solveigs Liebe Peer retten? »Peer Gynt« feierte im November 2023 seine Uraufführung am Gärtnerplatztheater in München und wird am 15. und 16. März gemeinsam mit dem Orchester der Opernfestspiele, der Cappella Aquileia, in Heidenheim aufgeführt.

Expand Foto: Marie-Laure Briane

Ballett von Karl Alfred Schreiner nach dem Bühnenstück von Henrik Ibsen,

Musik von Edvard Grieg und María Huld Markan Sigfúsdóttir

Peer Gynt

Sa. 15. März, 20 Uhr

So. 16. März, 18 Uhr

Festspielhaus, Heidenheim

www.opernfestspiele.de