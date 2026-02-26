Peng Peng Parker, 22.03.26

Dorothy Parker (1893–1967) war Dichterin, Werbetexterin, Geliebte und Oscar-Nominierte und vor allem eine scharfzüngige Beobachterin ihrer Zeit. Mit Witz, Lakonie und feiner Ironie schrieb sie über Liebe, Sehnsucht und das ewige Ringen der Geschlechter und prägte das New York der 1920er-Jahre wie kaum eine andere. In der literarisch-musikalischen Performance »Peng Peng Parker« lassen Nora Gomringer sowie die Jazzmusiker Philipp Scholz und Philip Frischkorn Parkers Gedichte neu erklingen. Zwischen Lyrik und Barmusik entstehen swingende Miniaturen. Die Zuschauer dürfen sich auf einen gehaltvollen und eleganten Abend voller Atmosphäre freuen.

Peng Peng Parker, So. 22. März, 20 Uhr, Odeon, Göppingen, www.odeon-goeppingen.de