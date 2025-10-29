Perfect Heat eröffnet die Konzertreihe KÜNightLive, 05.11.25

Die Konzertreihe KÜNightLive geht in eine neue Runde und startet am 5. November mit einem energiegeladenen Auftritt der Band Perfect Heat im Foyer des Künzelsauer Rathauses. Die Musiker bringen eine mitreißende Mischung aus Coverhits und eigenen Arrangements auf die Bühne. Für das leibliche Wohl sorgen regionale Gastronomiebetriebe und Caterer mit einer Auswahl an Speisen und Getränken. Unterstützt wird das Auftaktkonzert der KÜNightLive-Konzertreihe von der Sparkasse Hohenlohe. Unter dem Motto »The HEAT is on« heizen die Musiker ihrem Publikum seit 2010 ein. Mit Spielfreude, instrumentaler Raffinesse und einem breiten musikalischen Repertoire lassen sie die großen Namen der Musikgeschichte von AC/DC über David Bowie bis hin zu Bruno Mars und Sunrise Avenue live erklingen. Dabei kombiniert die Band treibende Gitarrenriffs, groovige Keyboardsounds, markante Stimmen und eine energiegeladene Bühnenperformance.

Mi. 5. November, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, kuenzelsau.de