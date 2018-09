Perfekte Persönlichkeitsspaltung

× Erweitern Foto: SWR/Ronny Zimmermann Andreas Müller Stadthalle Reutlingen

Der SWR3-Comedy-Chef höchstpersönlich gibt sich die Ehre und zieht mit seinem neuen Live-Programm nach längerer Pause mal wieder durch das Ländle. Als Mann der »1000 Stimmen« sorgt er regelmäßig für ausverkaufte Häuser und Abend um Abend für grandiose Unterhaltung. Vor ihm kann sich kein Prominenter sicher fühlen. Ob Angela Merkel, Rainer Calmund oder Harald Glööckler – Müller kann sie alle!

Seine Radioserien wie etwa »Die Lallers« haben Kultstatus, sein Comedy-Programm ist einfallsreich – und vor allem: sehr lustig. Auf der Bühne nimmt der Radio-Routinier das tagesaktuelle Geschehen gleichermaßen unter die Lupe und aufs Korn. Als Radiomoderator ist Andreas Müller bereits seit 2007 beim SWR3 für den Bereich Comedy verantwortlich.

Bekannt als »Mann der 1000 Stimmen« sieht sich Müller selbst aber auch als Kabarettist, Comedian, Satiriker und Humorist. Das Multitalent begeistert sich für intelligenten Witz und parodiert, was nicht bei drei auf dem Baum ist, gerne mit musikalischer Untermalung. Ja richtig, der Mann kann auch Musik! Zum Beispiel mit Synthesizer oder Gitarre untermalt er sein Programm, mit dem er auch große Hallen mit begeisterten Fans füllt. Seine Touren sind im Vorfeld meist schon restlos ausverkauft. Was viele nicht wissen: Müller studierte ursprünglich Musikwissenschaft in Karlsruhe, als er bei einer Hospitanz in der Musikredaktion des damaligen Senders SWF3 entdeckt wurde. Er imitierte den Chef der Abteilung so treffend, dass er gebeten wurde, Altkanzler Helmut Kohl nachzuahmen.

Der Sender musste nicht lange überlegen und stellte Müller Anfang der 90iger als Parodist ein. Vieles hat sich in der Zeit getan, auch in der Comedy-Szene. »Sie ist vielfältiger und komplexer geworden. Sie muss in dieser empörungsreichen Zeit auch immer neuen Ansprüchen gerecht werden. Das bedeutet allerdings auch, dass es für jeden einzelnen schwieriger ist, seinen eigenen Markt zu finden«, kommentiert Müller die aktuelle Entwicklung der Branche. Umso besser, dass Andreas Müller mit seinem politischen Kabarett stets selbst up to date und extrem vielseitig ist. Sein Programm ist interaktiv und multimedial: die parodierten Stars kommen von der Leinwand, die Stimmen natürlich von ihm. Er wechselt blitzschnell zwischen Charakteren während er über die Bühne fegt, inklusive adaptierter Körpersprache und Mimik. Für Müller müssen zwei Dinge gegeben sein, um Spaß an der Imitation zu haben. Eine gewisse Prominenz und eine charakteristische Ausdrucksweise. Und das ist ja bei »Mutti Angie« oder »Ernährungsprofi Calli«, durchaus gegeben.