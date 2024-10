Peter Autschbach: Solo, 8. November

Der Kulturverein »Cardellino« in Niedernhall präsentiert am 8. November wieder den bekannten Gitarristen Peter Autschbach. Dieses Mal tritt er solo in der Rathaushalle in Niedernhall auf. In seinem Programm präsentiert Peter Autschbach sein aktuelles Album »Begin at the End«. Seine Musik ist komplex arrangiert, voller unerwarteter Wendungen und mit angenehmem Groove. Mit eleganten solistischen Phrasierungen und faszinierender Dynamik verschmelzen Akkorde und Melodien zu Gitarrenstücken von hoher bildhafter Ausstrahlung. Bei einigen Songs präsentiert er sich auch als Sänger. Man darf einen handwerklich anspruchsvollen Grenzgang zwischen Fingerstyle, Latin und Groove erwarten, der mit Spontanität und Spielwitz äußerst unterhaltsam dargeboten wird.

Fr. 8. November, 20 Uhr, Rathaushalle, Niedernhall, www.kultur-niedernhall.de