»Wir sind dankbar, dass es so viele Menschen gab und gibt, die uns begleitet, gefordert und motiviert haben - und die immer noch an unserer Seite sind«, bekennt Peter Maffay: »Auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, aber es ist wahr und man kann es nicht oft genug sagen: das Publikum ist das Wichtigste, ohne das Publikum ist alles nichts.« Und deshalb kehrt das Rock-Urgestein im März auch wieder auf die Bühne zu seinen Fans zurück.

Zwei Jahre sind mittlerweile seit seiner erfolgreichen MTV Unplugged Tour verstrichen. Höchste Zeit für Peter Maffay selbst, wieder auf die Bühne zurückzukehren. 22 Städte stehen auf dem Programm - von Kiel bis München und von Köln bis Berlin sind wieder fast alle großen Hallen dabei. Doch diesmal wird es im Gegensatz zur Unplugged-Tour endlich wieder richtig laut! Peter Maffay und seine Band haben ein Rock-Album mit neuen Titeln eingespielt, denn obwohl Peter Maffay 2019 sein 50. Bühnenjubiläum und seinen 70. Geburtstag feierte, möchte er nichts wiederholen und nichts recyceln. »Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt«, sagt er. Oder um es kurzerhand auf den Punkt zu bringen: Deutschlands erfolgreichster Rockmusiker und seine Band freuen sich schon jetzt auf die Jubiläumstour.

Dabei sind die Fans für Peter Maffay nach wie vor das Wichtigste und für den Rock-Musiker fast schon so etwas wie langjährige Freunde, die weiter entfernt wohnen: »Man kann sie nicht so oft treffen, wie man gerne möchte, aber spätestens nach ein, zwei Jahren sollte man sich wiedersehen, damit die Verbindung nicht abreißt. Das Schönste ist, wenn es sich dann so anfühlt, als sei man gestern erst auseinander gegangen. Das sind Momente, die man mit nichts aufwiegen kann. Uns bedeutet diese Gemeinschaft sehr viel. Das Jubiläum wollen wir deshalb ausgiebig mit einem Album und einer Tour feiern.«

Peter Maffay zeichnet sich seit dem Beginn seiner Musiker-Karriere schon jeher vor allem durch ein starkes Charisma und seine ansteckende Energie aus - geprägt ist diese Karriere besonders durch eine große stilistische und inhaltliche Vielseitigkeit. Diese macht Maffay zu einer Ausnahmeerscheinung in der deutschen Musiklandschaft: In den 1970er Jahren baute er sich zunächst mit Alben wie »Für das Mädchen, das ich liebe« oder »Du bist wie ein Lied« und Hits der Marke »Du« oder »Und es war Sommer« eine Karriere als Schlagersänger auf. In den Folgejahren wurde sein Sound immer rockiger, bis er an der Schwelle der 80er mit seinem ersten Nummer-1-Album »Steppenwolf« endgültig den Stilwechsel zum Rocker vollzog. Dieses Image haftet ihm bis heute an, Maffay selbst ließ sich allerdings nie darauf reduzieren und scheute mit »Tabaluga« auch nicht vor einem Kindermusical zurück. Neben seiner künstlerischen Berufung engagiert sich Peter Maffay schon seit vielen Jahren auch politisch und sozial: zusätzlich zu Charity-Projekten, Stiftungen und Patenschaften für Kinder ist der Sänger in der Friedensbewegung aktiv und spricht sich immer wieder gegen Rassismus und für Toleranz aus.

Ursprünglicher Termin am 10. März wird verschoben

Die Peter Maffay Tour »Live 2020« muss verschoben werden. Das teilten der Musiker und sein Konzertveranstalter Roland Temme mit. Grund sind der Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein neuerlicher Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz. Ken Tylor war kurz vor dem Soundcheck von der Bühne gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. Pascal Kravetz fehlte aufgrund einer akuten Erkrankung bereits in Timmendorf bei den Warm Up-Shows zur ausverkauften Arena-Tour, die durch 22 Städte in Deutschland führen sollte. Er war in Hamburg und Berlin zunächst trotz seines labilen Gesundheitszustandes für den Bassisten Ken Taylor eingesprungen.

»Da Pascal heute wieder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen musste und die Ärzte ihm dringend von der Fortsetzung der Tour abgeraten haben, bleibt uns keine andere Wahl, als die vor uns liegenden Shows zu verschieben“, erklärte Peter Maffay. „Wir holen alle Konzerte im Sommer nach. Die Termine und alle Details werden wir im Laufe der kommenden Woche bekanntgegeben.«

Einen Nachholtermin für das Konzert in Stuttgart wird in Kürze bekannt gegeben, bereits gekaufte Eintrittskarten behalten dafür ihre Gültigkeit!

