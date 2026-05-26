Peter Somuah Group, 05.06.26

Der aus Accra in Ghana stammende und heute in Rotterdam lebende Trompeter Peter Somuah verbindet musikalische Einflüsse aus unterschiedlichen Kulturen zu einem internationalen Jazzsound. Inspiriert von Größen wie Miles Davis und Roy Hargrove entwickelte er einen warmen, melancholischen Klang, geprägt von westafrikanischen Rhythmen. Mit seinem Debütalbum »Outer Space« gewann Somuah 2022 den renommierten Edison Jazz Award. Es folgten die Alben »Letter to the Universe« und »Highlife«, auf denen er Jazz mit afrobeat- und highlifegeprägten Klängen verbindet. Sein Sound ist eine moderne Interpretation westafrikanischer Musiktraditionen.

Peter Somuah Group, Fr. 5. Juni, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de