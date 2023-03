Peter Trabner und Ralf Roschlau

Der Schauspieler und Performancekünstler Peter Trabner tritt für das Projekt »Theater im öffentlichen Raum« als Reinkarnation des griechischen Philosophen Diogenes auf und steigt dazu in die Tonne. Trabner fragt das Publikum und sich selbst, was den Mensch heutzutage noch antreibt und setzt die Fragen vom Finden des Glückes, die sich Diogenes schon gestellt hat in einen modernen Kontext. Der Lauffener Buchautor und Dozent Ralf Roschlau liefert zu dem emotionalen Auftritt Trabners die »ratio« und unterlegt die Schauspielkunst mit einem sachlich und wissenschaftlichen Vortrag zu den Gedanken antiker Philosophen und stellt sie aktuellen Fragen wie der Klimakrise und dem Konsumwahn gegenüber.

Das Leben des Diogenes - viel zu viel, zu viel - alles für die Tonne

Sa. 1. April, 20 Uhr, Klosterhof, Lauffen am Neckar