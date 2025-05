Pfaffenpfeffer, 01.06.25

Mit Selbstironie und Witz geben die Geistlichen Einblick in die Kirche, das Gemeindeleben, den Pfarrberuf und den Pfarrgarten. Zielsicher bewegen sie sich zwischen den Höhen der Bergpredigt und den Niederungen des Stammtisches. Gläubige schütteln ungläubig den Kopf und Ungläubige treten in die Kirche ein. Sie spielen noch einmal die beliebtesten Nummern aus ihren Bühnenprogrammen. 2004 begann alles mit ihrem ersten Programm: »Was wäre Gott ohne uns?«. Seither versuchen die fünf Pfarrer und Pfarrerinnen mit Wort und Gesang eine Antwort auf diese Frage zu finden. Für einen guten Zweck gibt es jetzt noch einmal einen Abschied vom Abschied. Der Erlös dieser Veranstaltung geht an die Aktion Rückenwind, diese fördert Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien im Landkreis Göppingen in den Bereichen Musik, Sport, Freizeiten und Nachhilfe.

Pfaffenpfeffer, So. 1. Juni, 17 Uhr, Rätschenmühle, Geislingen, raetsche.com