Phaeton-Trio, 14.06.25

Das Phaeton Piano Trio, bestehend aus Friedemann Eichhorn (Violine), Peter Hörr (Violoncello) und Florian Uhlig (Klavier) vereint drei deutsche Spitzenkünstler von internationalem Rang zu einem der spannendsten Klaviertrios der internationalen Konzertszene. Als Solisten seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich auf den großen Podien in Europa, Übersee und Asien zuhause, konzertierte das Phaeton Piano Trio bereits in wichtigen Musikmetropolen Europas. In Ellwangen spielt das Trio Werke von Haydn, Schuber und Saint Saens.

So. 14. Juni, 19 Uhr Thronsaal, Ellwangen, www.ellwangen.de