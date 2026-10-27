Phil – Best of Phil Collins & Genesis, 06.11.26

Die Tribute-Show »Phil« lässt die Musik von Phil Collins und Genesis lebendig werden. Die elfköpfige Band um Sänger Jürgen »Phil« Mayer überzeugt mit authentischem Sound, großer Bühnenpräsenz sowie aufwendiger Licht- und Videotechnik. Dabei kommt Mayer seinem musikalischen Vorbild stimmlich und optisch bemerkenswert nahe. In einer rund zweieinhalbstündigen Show dürfen sich Fans auf Welthits wie »Against All Odds«, oder »Carpet Crawlers« freuen. Neben den bekannten Klassikern präsentiert die Formation auch weniger geläufige Songs. Zwei Sängerinnen und ein Bläsersatz ergänzen den kraftvollen Livesound. Seit mehr als 25 Jahren begeistert »Phil« sein Publikum.

Phil – Best of Phil Collins & Genesis, Fr. 6. November, 20 Uhr, Prisma, Freiberg, www.livemacher.de