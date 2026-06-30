Phil Campbell`s Bastard Sons, 04.08.26

Phil Campbell’s Bastard Sons führen das Vermächtnis ihres Vaters mit Kraft und Entschlossenheit fort. Nach seinem Tod bleibt ihre Mission klar: die von ihm entfachte Rock’n’Roll-Flamme am Leben zu halten. Was einst als Familienprojekt mit seinen Söhnen begann, ist heute eine eigenständige Band, die für Erinnerung und Weiterentwicklung zugleich steht. Geprägt von enger Verbundenheit und tiefer musikalischer Leidenschaft, ist sie ein lebendiges Zeugnis einer Rock-Ikone. Die internationale Rockszene würdigt dies mit großer Unterstützung und Einladungen zu bedeutenden Festivals und Acts wie Judas Priest. Das Publikum erwartet eine energiegeladene Show.

Phil Campbell`s Bastard Sons, Di. 4. August, 20 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de