Philharmonischer Chor Heilbronn: Sacred Concert (28.6.25)

Edward »Duke« Ellington (1899-1974) gründete 1923 in New York die »Washingtonians«, die später zum berühmten Duke Ellington Orchestra wurden. Mit diesem Ensemble bereiste er die USA, Europa und in den 1960ern die ganze Welt. Seine »Sacred Concerts« bestehen aus drei verschiedenen geistlichen Kompositionen, die in bedeutenden amerikanischen und europäischen Kirchen aufgeführt wurden. Diese Werke verbinden Jazz-Elemente mit tiefer Spiritualität, Gospel und Blues-Traditionen. Der Philharmonische Chor Heilbronn führt das im Jahr 1993 von Jon Høybye zusammen mit Peder Pedersen erarbeitete Arragement des Sacred Concert zusammen mit der STB BigBand Sindelfingen auf. Die gemeinsame Leitung haben Till Drömann und Magnus Mehl. Christine Reber ist als Solo-Sopranistin zu hören, die Passagen mit Steptanz werden von Klaus Bleis interpretiert.

Sa. 28. Juni, 19 Uhr, Christuskirche, Heilbronn

www.philharmonischer-chor-heilbronn.de