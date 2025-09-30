Philipp Scharrenberg in Heilbronn (4.10.25)

»Mindfuck« heißt Verwirrung mit Methode. Und die Verwirrung ist da. Sie geistert durch die sozial schwachen Medien und liegt im grüngewaschenen Supermarktregal; wo früher Zeitungsenten schwammen, quaken heute alternative Wahrheiten. Wie soll man da noch zwischen Fikt und Faktion unterscheiden? Im Desinformationszeitalter braucht es niemanden mehr, um uns zu verwhatsappeln – wir tun es selbst. ­Philipp Scharrenberg hält nichts von künstlicher Intelligenz – lieber macht er intelligente Kunst. Zum Mitdenken. Denn er ist einer, der genau hinschaut. Ein Am-Schorf-Knibbler, Auf-den Zahn-Fühler, irgendwo zwischen Kindskopf und Aufklärer, der immer wieder nachfragt: »Waru-hum?« Als Zwangsneurotiker weiß er, wie die Gesellschaft tic(k)t und welche Knöpfe er drücken muss, um sie zappeln zu lassen. Mit viel Witz und Herz und vollem Körpereinsatz erforscht er seelischen Ab- und Beweggründe, um Klarheit zu stiften, wo Wirrnis im Hirn is’.

Sa. 4. Oktober, 20 Uhr, Kulturkeller, Heilbronn, www.kulturkeller.de