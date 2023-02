Piano-Solo mit Thomas Scheytt

Thomas Scheyett präsentiert in seinem Konzert Klassiker des Blues und Boogie-Woogie wie auch eigene Kompositionen. Der gebürtige Schwaber gehört zu den besten Blues-Musikern und wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, darunter der German Blues Award, den er zweimal gewann. Thomas Scheyett ist regelmäßig in Jazzclubs im In- und Aulsand zu Gast, wo er für seine Ausdrucksvielfalt gefeiert wird und wurde bereits zum vierten Mal zum weltberühmten New Orleans Jazz Festival in Ascona eingeladen. cw

Sa. 4. März, 19:30 Uhr, Wasserschloss Bad Rappenau, www.thomast-scheyett.de